Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları, milli maç arasının ardından oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde teknik heyetin planlarını etkiledi. İki futbolcunun da Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarına yetişememe ihtimali bulunuyor.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Nijeryalı golcü Osimhen'in sahalara dönüşü 5 haftayı bulabilir. Portekizli Leao'nun tedavi ve güçlendirme çalışmalarını kapsayan sürecinin ise 5-6 haftaya uzayabileceği öne sürüldü. İki oyuncunun dönüş tarihi henüz kesinleşmiş değil.

OSIMHEN 7 KASIM'DA AMELİYAT OLDU

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Tetkiklerde dizinde serbest fragman tespit edilen 27 yaşındaki santrfor, 7 Kasım'da artroskopik diz ameliyatı geçirdi.

Operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyona başlayan Osimhen'in dönüşünün 5 haftayı bulması halinde, önündeki üç karşılaşmada (Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş) forma giymesi zorlaşacak. Nijeryalı futbolcunun dönüş tarihi, iyileşme süreci ve takımla antrenmanlara ne zaman başlayabileceğine göre belirlenecek.

LEAO İÇİN ÖNCE TEDAVİ, ARDINDAN GÜÇLENDİRME

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Galatasaray, MR tetkiklerinin ardından oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Haberde, 27 yaşındaki futbolcu için ilk aşamada yaklaşık 4 haftalık tedavi öngörüldüğü belirtildi. Bu dönemin ardından doğrudan maçlara dönmesi yerine saha antrenmanları ve güçlendirme çalışmalarıyla fiziksel hazırlığını tamamlamasının planlandığı aktarıldı.

Toplam sürecin 5-6 haftayı bulması halinde Leao'nun aralık ayının ilk bölümünde de forma giymesi zorlaşabilir.

LEAO'NUN KAÇIRABİLECEĞİ ALTI MAÇ

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, milli maç arasından sonra Samsunspor'u ağırlayacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 30 Kasım'da ise Beşiktaş'a konuk olacak.

Leao'nun iyileşme sürecinin 5-6 haftaya uzaması halinde kaçırabileceği karşılaşmalar şöyle:

- 21 Kasım: Galatasaray - Samsunspor

- 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

- 30 Kasım: Beşiktaş - Galatasaray

- 4 Aralık: Galatasaray - Çaykur Rizespor

- 8 Aralık: AEK Atina - Galatasaray

- 12 Aralık: Eyüpspor - Galatasaray

Leao'nun bu altı maçın tamamında görev alamayacağı kesinleşmiş değil. Sahalara ne zaman döneceği tedaviye vereceği yanıta bağlı olacak. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, iki futbolcunun dönüşüne ilişkin kararı sağlık kontrolleri ve saha çalışmalarındaki durumlarını değerlendirerek verecek.