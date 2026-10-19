Galatasaray 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Wilfried Singo, tam 1.5 ay sonra takımla çalışmalara başladı. SADECE BU SEZON 7 MAÇ KAÇIRDI Son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında 17 dakika süre alan Wilfried Singo daha sonra idmanda sakatlanmıştı. Yaklaşık 1.5 aydır formasından uzak olan ve bu süreçte 7 maç kaçıran Fildişi Sahilli sağ bek, sakatlığını atlattı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bugünkü idmanında takımla çalıştı.

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