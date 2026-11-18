Rusya Milli Takımı ile Özbekistan ve Venezuela maçlarına çıkan Galatasaraylı Aleksey Batrakov'un İstanbul'a dönüş programı, Krasnodar Havalimanı'ndaki uçuş kısıtlamalarından etkilendi. Havalimanının geçici olarak kapatılmasının ardından futbolcunun dönüşünde gecikme bekleniyor.

Hava trafiğini tehdit eden güvenlik unsurları nedeniyle Krasnodar Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu. Uçuş iptalleri, Rusya Milli Takımı kafilesinin seyahat planını da değiştirdi.

Kafiledeki oyuncuların Krasnodar'da mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Ancak Rusya Futbol Federasyonu yetkilileri, kafilenin durumuna ilişkin henüz resmi bilgilendirme yapmadı.

18-22 SAATLİK YOLCULUK OLABİLİR

Kısıtlamaların 19 Kasım'a kadar sürmesi halinde, kafilenin başka havalimanlarına ulaşmak için kara yolu veya tren bağlantılarını kullanması gündemde. Değerlendirilen seçenekler arasında, Moskova'ya 18-22 saatlik yolculukla geçmek ya da yaklaşık 6 saatlik kara yolu seyahatiyle Soçi'ye ulaşmak bulunuyor.