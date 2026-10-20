Galatasaray'da Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanan Rafael Leao'nun MR sonuçları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe derbisine yetişmesi için tüm şartların zorlanacağı belirtilse de oyuncunun şu aşamada derbide oynama ihtimali oldukçta düşük görülüyor.

SOL KANATTA ALTERNATİF BARIŞ ALPER

Leao'nun forma giyememesi halinde sol kanattaki en güçlü alternatif Barış Alper Yılmaz olacak. Galatasaray'ın kadro planlaması da bu olasılığa göre şekillenecek.