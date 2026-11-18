Galatasaray'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu ile ocak ayında yollarını ayırmak istediği, ancak İngiliz kulübünün erken fesih için şart sunduğu iddia edildi.

Burnley, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun başka bir takıma gönderilmesini ya da sözleşmenin sona erdirilmesi için 3 milyon euro ödenmesini talep etti. İngiliz ekibinin erken feshe sıcak bakmadığı öne sürüldü.

YENİ TAKIM ARAYIŞI İDDİASI

Fransız futbolcunun teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almadığı ve sarı-kırmızılı yönetimin kiralık sözleşmesini ocakta sona erdirmek amacıyla Burnley ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Yönetimin üzerinde çalıştığı seçenekler arasında Ugochukwu'ya yeni bir takım bulmanın da bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başındaki transferde 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği ve anlaşmaya 22,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklendiği belirtilmişti. Haberde erken fesih için istendiği öne sürülen 3 milyon euro ise bu kiralama bedelinden ayrı bir talep olarak aktarıldı.

7 MAÇTA 123 DAKİKA

Ugochukwu, Galatasaray formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada toplam 123 dakika süre aldı. Fransız orta saha oyuncusu bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.