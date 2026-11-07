Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u konuk edeceği karşılaşmaya saatler kala RAMS Park'ın zemini görüntülendi. Paylaşılan görüntülerde çimlerin ciddi biçimde yıprandığı ve bozulduğu görüldü.
Sahanın elverişsiz durumu, maç öncesinde taraftarları endişelendirdi. Taraftarlar zeminin kötü durumuna tepki gösterdi.
RAMS Park'ın zemini, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında da şikayet konusu olmuştu. Galatasaraylı Victor Osimhen, o müsabaka sırasında saha içinden zemine ilişkin şikayette bulunmuştu. Victor Osimhen'in Stuttgart maçında dizinde esneme meydana gelmiş ve ameliyat olmuştu.