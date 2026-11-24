UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Aston Villa'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde, beş yapay zeka platformuna ait skor tahminleri paylaşıldı. Tahminlerin hiçbirinde Aston Villa galibiyeti yer almadı.
Gemini, ChatGPT ve Claude Galatasaray'ın kazanacağını öngördü. Grok ve Kumru ise beraberlik tahmininde bulundu.
BEŞ PLATFORMDAN BEŞ FARKLI SKOR
Haberde aktarılan skor tahminleri şöyle:
- Gemini: Galatasaray 2-1 Aston Villa
- Grok: Galatasaray 2-2 Aston Villa
- ChatGPT: Galatasaray 2-1 Aston Villa
- Claude: Galatasaray 3-2 Aston Villa
- Kumru: Galatasaray 0-0 Aston Villa