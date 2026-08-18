İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan Süper Lig'in ilk hafta maçı öncesi karaborsa bilet satışını önleme amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü operasyonda, maçı izlemek için bilet gişesine gelen üç taraftara, şüpheliler H.D. ve B.K.'nin gişe görevlisi M.E. ile iş birliği yaparak toplam satış bedeli 5 bin 715 lira olan biletleri 15 bin liraya sattıkları tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirleyerek H.D., B.K. ve M.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca sorgulanan şüphelilerden M.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.K. tutuklandı.

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