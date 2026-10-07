Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen, Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün mali tablosuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Örmen, "Galatasaray'ın toplam borç ve yükümlülüğü, şarta bağlı yükümlülükler dahil, 45,7 milyar TL'dir. Bunun karşılığı 860 milyon Euro'dur." dedi.

Örmen, kulübün 23,8 milyar TL'lik hasılatına rağmen 3,4 milyar TL zarar ettiğini belirterek, "2 yılda tam 155 milyon Euro faaliyet zararı yazmışız." ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli net nakit ihtiyacının 31 Mayıs 2027'ye kadar 17 milyar TL (324 milyon Euro) olduğunu vurgulayan Örmen, "Yakında ciddi bir nakit sıkışıklığına gireceğimizi gösterir." dedi.

Örmen ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye toplam yükümlülüğünün 13,3 milyar TL (251 milyon Euro) olduğunu, şarta bağlı yükümlülüklerin ise 7 milyar TL'den 14 milyar TL'ye çıktığını ifade etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, Örmen'in açıklamalarına anında yanıt verdi.

Özbek, kulübün önümüzdeki dönemlerde tesisleşme ve büyüme hedefleri doğrultusunda finansal borçlanmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Zaman zaman finansal borçlanmaya ihtiyacımız oluyor. Bankalar Birliği içerisinde kalsaydık bunların hiçbirini yapamazdık." diyen Özbek, yaklaşık 1,5 yıl içinde 70 milyon euroluk gayrimenkul yatırımları yaptıklarını söyledi.

Özbek, "Ticaretin içinde finansal borcu olması kadar da doğal bir şey yok. Bunun rasyosu önemli." ifadelerini kullandı.