Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, bu hafta oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kart gören Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, Konyaspor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Üç oyuncu bu durumda 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un üç futbolcuyu sarı kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

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