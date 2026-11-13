Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya transfer ettiği Aleksey Batrakov'un adı Avrupa kulüpleriyle anılırken, olası ayrılığın önündeki iki takım sınırı gündeme geldi.

FIFA kuralına göre bir futbolcu, bir sezonda en fazla iki ayrı takımda forma giyebiliyor. Batrakov, Galatasaray'a gelmeden önce sezon başında Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda toplam 5 maça çıktı. Bu nedenle 21 yaşındaki futbolcunun aynı sezon üçüncü bir takımda oynaması mümkün değil.

55 MİLYON EUROLUK MADDE MASAYA YATIRILACAK

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Batrakov için Galatasaray yönetimi de sözleşme hamlesi hazırlığında. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini güncellemek istiyor.

Yönetim, kısa süre içinde Rus futbolcunun menajeriyle bir araya gelerek söz konusu maddeyi görüşecek. Galatasaray, sözleşme güncellemesi kapsamında Batrakov'un ücretini de artırmayı planlıyor.

13 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Batrakov, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 831 dakika sahada kalan Rus futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.