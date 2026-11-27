Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. İkiye iki mücadele çalışmasının ardından idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, derbinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.