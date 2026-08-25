Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Ismaila Sarr ve Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak bu iki oyuncunun sarı-kırmızılı formayla buluşması, kulübün mevcut yabancı kontenjanı açısından bir sorun oluşturacak.

10+4 olarak belirlenen yabancı kuralı, kulübün 23 yaş üstü bir yabancı futbolcu ile yollarını ayırmasını zorunlu kılıyor. Bu durumda teknik direktör Okan Buruk'un kısa süre içinde bir karar vermesi gerekiyor.

"SALLAI VE JAKOBS ÖNE ÇIKIYOR"

Galatasaray'ın yollarını ayıracağı 4 aday futbolcu belirlendi. Bu isimler Sallai, Jakobs, Lemina ve Sara olarak sıralandı.

Haberde, Sallai ve Jakobs'un diğer adaylara göre öne çıktığı aktarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, transferlerin tamamlanmasının ardından bu iki isimden birinin ayrılmasına odaklanabilir.

Galatasaray'ın bu transferleri gerçekleştirmesi, kadrodaki dengeyi yeniden kurması ve yabancı kuralına uygun hale gelmesi açısından kritik bir dönem oluşturuyor.