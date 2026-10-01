Galatasaray'da teknik ekip, futbolcuların kick boks sporuyla ilgilenmesini yasakladı. Sarı-kırmızılı kulüpte alınan kararın, futbolcuların sakatlık riskini azaltmak amacıyla yapıldığı bildirildi.

İŞTE VERİLEN YASAĞIN NEDENİ

343 Digital YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray'ın teknik heyeti, futbolcuların antrenman dışı zamanlarda kick boks yapmasını yasakladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu kararın temel gerekçesi futbolcuların sakatlık riskini önlemek olduğu ifade edildi.

Kick boks, yüksek temaslı bir spor branşı olması nedeniyle futbolcuların fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi. Teknik ekip, futbolcuların hem antrenman hem de maç performanslarını koruyabilmeleri için bu tür riskli sporlardan uzak durmalarını istedi.