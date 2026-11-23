Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Okan Buruk'a gösterilen kırmızı karta itiraz etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, kartın iptali talebiyle bu hafta Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacak. BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KULÜBEDE OLACAK MI? Okan Buruk kırmızı kart görerek Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Galatasaray yönetimi, teknik direktörünün derbide takımının başında yer alabilmesi için kartın iptalini talep edecek. TFF'nin konu ile ilgili görüşüp kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

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