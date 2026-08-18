Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet transferi yapmayı planlıyor. Yaz döneminde Lesley Ugochukwu'yu kadroya katan ve Aleksey Batrakov için geri sayıma geçen Galatasaray'da çalışmalar hızlandı.

Galatasaray'da forvet transferi gündemi, Juventus'tan Jonathan David önerisiyle yeniden şekillendi. Ancak kulüp yönetimi, bu isimde birleşemedi. HT Spor'da yer alan habere göre, yönetim iki farklı görüşe ayrıldı.

Yönetimdeki görüş ayrılığı şu şekilde özetleniyor: Bazı isimler, transfer kontenjanının sol kanada kullanılmasını savunuyor. Diğer bir grup ise, Victor Osimhen'in arkasında daha düşük profilde bir futbolcu veya Osimhen'in olmadığı durumlarda katkı sağlayacak bir isim arıyor.