Galatasaray'da devre arası öncesinde iç transfer çalışmaları gündeme geldi. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile ocak ayında sözleşme yenilemek için hazırlıklara başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, performanslarından memnun olduğu iki savunmacıyı yeni sezon kadrosunda da görmek istediği belirtildi. Abdülkerim ve Jakobs'un da kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu güçlendirme hedefinin yanı sıra mevcut oyuncularının sözleşme durumları üzerinde de çalışıyor.

ABDÜLKERİM'DEN 12 MAÇTA 2 GOL

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı. Toplam 971 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli stoper, 2 gol kaydetti. Abdülkerim, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerinde 6 kupa kazandı.

Sol bek Ismail Jakobs ise bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 1 asist yaptı. Senegalli futbolcu, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İKİ OYUNCUYA 10,8 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 1 Temmuz 2022'de Konyaspor'dan 2,8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Milli futbolcunun o dönemdeki piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyordu.

Ismail Jakobs ise 1 Temmuz 2025'te Monaco'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldı. Senegalli sol bekin transfer dönemindeki piyasa değeri 7 milyon euroydu. Sarı-kırmızılılar, iki savunmacının bonservisi için toplam 10,8 milyon euro ödedi.