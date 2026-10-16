Galatasaray'ın ara transfer dönemi öncesindeki kadro planlamasında Lesley Ugochukwu ile ayrılığın gündemde olduğu öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon başında Burnley'den bir yıllığına kiraladığı 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla ocak ayında yollarını ayırmayı planlıyor.

Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın alternatifi olarak kadroya katılan Ugochukwu, şu ana kadar 6 karşılaşmada forma giydi. Haberde, Fransız futbolcunun beklentilerin gerisinde kaldığı değerlendirmesine yer verildi.

26,6 MİLYON EUROLUK OPSİYONDA 20 MAÇ ŞARTI

Ugochukwu'nun sözleşmesinde 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu maddenin devreye girmesi için futbolcunun 20 maçta forma giymesi gerektiği belirtildi.

Habere göre Ugochukwu, ocak ayına kadar oynanacak bütün karşılaşmalarda görev alsa bile toplam 19 maça ulaşabilecek. Bu nedenle satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.

GİDERSE KONTENJANDA YER AÇILACAK

Ugochukwu ile yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında yer açılacak. Yönetimin bu boşluğu ara transfer döneminde kadroya katmayı planladığı yeni bir yabancı futbolcu için değerlendirmeyi düşündüğü ileri sürüldü.