Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray takımları, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Rafael Leao, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Sahada 15 dakika kalan Leao, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Yıldız oyuncu kariyerinde ilk kez sonradan oyuna girdiği maçta kenara alındı.
SAKATLIK YAŞADI
beIN SPORTS muhabiri Nezih Akşener'in aktardığı bilgiye göre oyuncu sakatlık yaşadı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla oyundan alındı.