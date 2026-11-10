Galatasaray'da Metin Öztürk'ün istifasının ardından ikinci başkanlık görevi için Mehmet Cibara'nın adı öne çıktı. Fanatik'in aktardığı habere göre, Öztürk'ten boşalan koltuğa Cibara getirilecek.
Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan kavga krizinin ardından ikinci başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberde, yeni görevlendirmeler kapsamında Maruf Güneş ve Eray Yazgan'ın futboldaki sorumluluklarının da artacağı belirtildi. Galatasaray'ın görevlendirmelere ilişkin resmi duyuruyu bugün yapmasının beklendiği aktarıldı.