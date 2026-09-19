Galatasaray'da milli takımlara davet edilen futbolcuların sayısı 16'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Takım'dan 6 futbolcunun yanı sıra birçok yabancı yıldız da ülkelerinin milli formalarını giymek için yola çıkacak.
Galatasaray'dan Türkiye A Milli Takımı'na Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Deniz Gül davet edildi. Ayrıca genç kaleci Jankat Yılmaz da Türkiye U21 Milli Takımı'na çağrıldı.
MİLLİ TAKIMLARA GİDECEK OYUNCULAR
Uğurcan Çakır – Türkiye A
Abdülkerim Bardakcı – Türkiye A
Eren Elmalı – Türkiye A
Yunus Akgün – Türkiye A
Barış Alper Yılmaz – Türkiye A
Deniz Gül – Türkiye A
Jankat Yılmaz – Türkiye U21
Victor Osimhen – Nijerya
Rafael Leao – Portekiz
Davinson Sanchez – Kolombiya
Lucas Torreira – Uruguay
Roland Sallai – Macaristan
Mario Lemina – Gabon
Aleksei Batrakov – Rusya
Lesley Ugochukwu – Fransa U21
Renato Nhaga – Gine-Bissau