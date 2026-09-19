Galatasaray'da milli takımlara davet edilen futbolcuların sayısı 16'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Takım'dan 6 futbolcunun yanı sıra birçok yabancı yıldız da ülkelerinin milli formalarını giymek için yola çıkacak. Galatasaray'dan Türkiye A Milli Takımı'na Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Deniz Gül davet edildi. Ayrıca genç kaleci Jankat Yılmaz da Türkiye U21 Milli Takımı'na çağrıldı. MİLLİ TAKIMLARA GİDECEK OYUNCULAR Uğurcan Çakır – Türkiye A Abdülkerim Bardakcı – Türkiye A Eren Elmalı – Türkiye A Yunus Akgün – Türkiye A Barış Alper Yılmaz – Türkiye A Deniz Gül – Türkiye A Jankat Yılmaz – Türkiye U21 Victor Osimhen – Nijerya Rafael Leao – Portekiz Davinson Sanchez – Kolombiya Lucas Torreira – Uruguay Roland Sallai – Macaristan Mario Lemina – Gabon Aleksei Batrakov – Rusya Lesley Ugochukwu – Fransa U21 Renato Nhaga – Gine-Bissau

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