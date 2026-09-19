Galatasaray'da milli takımlara davet edilen futbolcuların sayısı 16'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekipte A Milli Takım'dan 6 futbolcunun yanı sıra birçok yabancı yıldız da ülkelerinin milli formalarını giymek için yola çıkacak.

Galatasaray'dan Türkiye A Milli Takımı'na Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Deniz Gül davet edildi. Ayrıca genç kaleci Jankat Yılmaz da Türkiye U21 Milli Takımı'na çağrıldı.

Kaynak olarak ekle

MİLLİ TAKIMLARA GİDECEK OYUNCULAR

Uğurcan Çakır – Türkiye A

Abdülkerim Bardakcı – Türkiye A

Eren Elmalı – Türkiye A

Yunus Akgün – Türkiye A

Barış Alper Yılmaz – Türkiye A

Deniz Gül – Türkiye A

Jankat Yılmaz – Türkiye U21

Victor Osimhen – Nijerya

Rafael Leao – Portekiz

Davinson Sanchez – Kolombiya

Lucas Torreira – Uruguay

Roland Sallai – Macaristan

Mario Lemina – Gabon

Aleksei Batrakov – Rusya

Lesley Ugochukwu – Fransa U21

Renato Nhaga – Gine-Bissau