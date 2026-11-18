Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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