Sezon başından beri eski formundan uzak görünen Leroy Sane, Pendikspor maçındaki isteksiz oyunuyla eleştirilerin hedefi oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Alman yıldız, sahadaki performansıyla soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

SANE İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Galatasaray'da Sane'nin sergilediği formsuzluk teknik heyeti rahatsız etti. Önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ve Barcelona ile kritik karşılaşmalar oynayacak olan sarı-kırmızılılarda, Alman yıldızla özel bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

KADER MAÇLARI GELİYOR

Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesinde Leroy Sane'nin toparlanması bekleniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu karşılaşmalarda takıma katkı vermesi için özel bir görüşme gerçekleştirilecek.

TOPUN AĞZINDA

Uyarıya rağmen istenilen performansı gösterememesi halinde Sane'nin topun ağzında olacağı ifade ediliyor. Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerinden biri olmasına rağmen bir türlü patlama yapamayan Alman yıldızın geleceği sorgulanmaya başlandı.

BARİŞ ALPER'İN MORALI DİPTE

Öte yandan A Milli Takım'da kötü bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz'ın morali bozulmuş durumda. Sarı kart cezası nedeniyle Milli Takım kampından ayrılan Barış Alper, Okan Buruk'un verdiği izinle birkaç gün dinlenecek. Genç futbolcunun kafasını toparlaması için izin verilirken, birkaç gün sonra Kemerburgaz'a döneceği öğrenildi.