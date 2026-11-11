Galatasaray'da devre arası kadro planlamasında Lesley Ugochukwu için ayrılık kararı alındı. sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında Burnley'den kiralanan Fransız orta saha oyuncusuyla devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Kararın futbolcunun menajerine de iletildiği belirtildi.

TEPKİ İÇİN EKRAN KARARTTI

Lesley Ugochukwu, dün gece beklenmedik bir adım atarak adeta isyan bayrağı çekti. Sosyal medya hesaplarını karartan, profil fotoğraflarını kaldıran yıldız ismin ayrılık için harekete geçtiği de aktarıldı.

7 MAÇTA 123 DAKİKA

Yaz transfer döneminde 3 milyon pound (yaklaşık 3,5 milyon euro) karşılığında kiralanan 20 yaşındaki Ugochukwu, teknik heyetin beklediği katkıyı sağlayamadı.

Henüz ilk 11'de sahaya çıkamayan Fransız futbolcu, Süper Lig'de beş, Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada forma giydi. Bu yedi maçta toplam 123 dakika sahada kaldı. Ugochukwu'nun yıllık maaşının 2 milyon 650 bin euro olduğu kaydedildi.

Galatasaray yönetimi, Ugochukwu'nun ayrılığıyla kadroda yeni bir transfer için yer açmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların, yabancı oyuncu planlaması doğrultusunda 23 yaş altı kriterine uygun bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Devre arasında orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan yönetimin, Ugochukwu'nun ayrılığının ardından yeni transfer için çalışmalara başlaması bekleniyor.