Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu. 3 Eylül'de antrenman sırasında sakatlanan ve bir süredir tedavi gören Fildişili savunmacının, bu ay sonunda takıma döneceği öğrenildi. 27 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ Galatasaray'a transfer olduktan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 27 maçta forma giyemeyen Singo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte 3 sarı kart gördü. 31 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan yaklaşık 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun, bu ay sonunda takımdaki yerini alması bekleniyor.

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