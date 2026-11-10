Galatasaray'da performansı nedeniyle eleştirilen Leroy Sane için İngiliz basınından ayrılık iddiası geldi. Sky Sport'un thaberine göre sarı-kırmızılı kulüp, uygun bir teklif gelmesi durumunda ocak ayında Alman oyuncuyla yollarını ayıracak.

15 MAÇTA GOL VE ASİST KATKISI YOK

30 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi. Toplam 15 karşılaşmada 567 dakika sahada kalan Sane, henüz gol atamadı ve asist yapamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar da yıldız oyuncunun performansından oldukça mutsuz.

Geçtiğimiz sezonun başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadroya katılan oyuncuya, net maaş ve sadakat primi toplamı olarak yıllık 12 milyon euro ödeniyor. Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 1,5 yıl daha devam ediyor.