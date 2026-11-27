Galatasaray'ın Charlotte'a kiraladığı Wilfried Zaha, Toronto deplasmanında MLS normal sezonundaki 15. maçına çıktı. Fildişi Sahilli futbolcunun bu karşılaşmada süre almasıyla kiralık sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatan madde devreye girdi.

Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi de aynı tarihte sona ereceği için sarı-kırmızılı kulüple yolları ayrılmış oldu.

GALATASARAY'A EK 1 MİLYON 300 BİN DOLAR

Galatasaray, kiralık sözleşmesinin uzamasıyla Charlotte'tan ek 1 milyon 300 bin dolar alacak. Zaha da ücretlerinin 800 bin avroluk bölümünden feragat edecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun Charlotte'a ilk kiralanmasından 2 milyon 800 bin dolar gelir elde etmişti. Zaha ise bu anlaşmada ücretlerinin 2 milyon 376 bin avroluk kısmından vazgeçmişti.