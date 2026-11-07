Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Rams Park’ın zemini tartışma konusu oldu. Zeminde bozulmanın artarak devam ettiği, özellikle orta saha bölgesinde sorun yaşandığı görüldü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leao ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıktı... Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leao 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Oyuna devam edemeyen Leao'nun yerine 50. dakikada Deniz Gül dahil oldu.