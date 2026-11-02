Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun arasında yaşananlar sonrası gelen istifalar deprem etkisi yarattı.

Galatasaray'da bir süredir aralarının açık olduğu iddia edilen İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yaşanan tartışma sonrası peş peşe görevlerinden istifa etti.

TARTIŞMA NEDEN ÇIKTI?

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, bir üyenin disipline sevk edilmesiyle ilgili fikir ayrılığına düşüp toplantıda sert bir tartışma yaşadı. Abdullah Kavukcu'nun Metin Öztürk'e hakaret ettiği iddia edilirken diğer yöneticilerin olayları güçlükle yatıştırdığı ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN HAMLE BEKLEDİ

Metin Öztürk yaşanan olaydan sonra Başkan Dursun Özbek'ten hamle bekledi. 27 Ekim'de yaşandığı belirtilen olayın ardından Özbek'in 4 gün boyunca sessiz kalması sonrası Öztürk, sosyal medyadan konuyu açıkladı ve istifa ettiğini duyurdu. Olaydan kısa bir süre sonra da Abdullah Kavukcu istifasını açıkladı.

FENERBAHÇE DETAYI

Öte yandan Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu arasındaki tartışmada dikkat çeken bir Fenerbahçe detayı da var. Sabah'ın haberine göre Metin Öztürk, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sarı-lacivertlilerin başkan vekili Barış Göktürk ile protokolde birlikte izlemişti. İkili daha önce fikstür çekiminde karşılaşmış ve Göktürk, Öztürk'ün uzattığı eli havada bırakmıştı. Kavukcu'nun Öztürk'e bu olayı hatırlattığı ve derbi günü Göktürk'ün elini sıkmasına tepki göstererek, "Neden elini sıktın? Onun yaptığını hatırlamıyor musun?" diyerek çıkıştığı iddia edildi.