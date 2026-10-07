Galatasaray, savunma hattında yaşanan sorunları çözmek için ara transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda takım savunması ve bireysel performanslardaki düşüş teknik ekibi de harekete geçirdi.

Galatasaray yönetimi, ara transferde stoper pozisyonuna mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Liverpool forması giyen Virgil van Dijk oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN FAKTÖRÜ

Sabah gazetesinin haberine göre, 35 yaşındaki Hollandalı savunmacının Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İlginç bir detay ise transfer sürecinde İlkay Gündoğan'ın devrede olması. İddiaya göre, İlkay Gündoğan ile Virgil van Dijk aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor. Bu bağlantının, olası bir transferde etkili olabileceği belirtiliyor.