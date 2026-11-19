Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmıştı! Icardi adım adım Avrupa devine

Galatasaray’dan ayrılması sonrası kulüpsüz kalan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Icardi’nin kendisini İtalyan devi Milan’a önerdiği, transferin Francisco Camarda’nın kiralık olarak ayrılması halinde yüksek olduğu belirtildi.