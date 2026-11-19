Galatasaray'daki dört yılının ardından sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-kırmızılılardan ayrılan Mauro Icardi için Milan iddiası gündeme geldi. Yaz transfer döneminde kulüp bulamayan 33 yaşındaki Arjantinli santrforun kendisini İtalyan ekibine önerdiği öne sürüldü.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Milan'ın serbest statüdeki Icardi'yi kadrosuna katma ihtimali, Francisco Camarda'nın kiralık olarak ayrılması durumunda oldukça yüksek. Aktarılan transfer ihtimali, Camarda'nın ayrılığı koşuluna bağlı bulunuyor.
134 MAÇTA 77 GOL ATTI
Icardi, Galatasaray kariyerinde 134 resmi maçta forma giydi. Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asist kaydetti.