Yusuf Demir, geçen sezon şubat ayında Galatasaray ile sözleşme feshinin ardından eski takımı Rapid Wien ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Rapid Wien, Yusuf Demir'in sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyla yeni anlaşma imzalandığını resmen duyurdu. Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Yusuf Demir, Rapid Wien'e geri dönmüştü. Yusuf, bu sezon Rapid Wien formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 7 gol attı, 8 asist yaptı. Bu performansıyla yıllar sonra milli takıma da dönen Yusuf, yeni sözleşmeyi kaptı.

2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan hücum oyuncusu, sarı-kırmızılılarda bir türlü istikrar sağlayamamıştı.