Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceğine ilişkin ayrılık iddiası gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin 30 yaşındaki Alman futbolcuyla devre arasında yolları ayırmak için harekete geçmesi bekleniyor.

2025 yazında Galatasaray'a transfer olan Sane'nin bu sezonki performansı eleştiri konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk ve taraftarın gözünden düşen Alman oyuncu, takımda önemli eksikler bulunmasına rağmen Samsunspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

ALMAN YILDIZA GÜVEN AZALDI

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna giren Sane, yaptığı top kayıplarıyla eleştirildi. Haberde, eksiklere rağmen ilk 11'de yer bulamaması teknik heyetin oyuncuya güveninin azaldığı şeklinde yorumlandı.

Bu sezon 16 karşılaşmada toplam 591 dakika süre alan Sane için ocak ayında ayrılık ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon gol ya da asist katkısı veremedi.