Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı... Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler karşısında bulduğu golün ardından yaptığı kutlama dikkat çekti. Rafael Leao'nun sörf sevincinden sonra sarı-kırmızılı futbolcular, Ismael Jakobs'un işaretiyle formalarını başlarına çekti. SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI Takım arkadaşlarının ardından yaptığı toplu kutlama ise Jakobs'un daha önce bir mekan çıkışında görüntülenmemek ve tanınmamak için tişörtünü başına çektiği olaya bağlandı. Gol sevinci kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. (Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır...)

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.