Alvaro Morata'nın Leganes'teki gol orucu sürerken, İspanyol santrfor Cordoba karşısında kırmızı kart gördü. Takımının 1-0 kaybettiği karşılaşmaya yedek başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada oyuna girdi ve 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Yaz transfer döneminde Como'dan İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e transfer olan Morata, yeni takımında henüz gol atamadı.
SON LİG GOLÜ GALATASARAY'DA
Morata, son lig golünü Mayıs 2025'te Galatasaray formasıyla kaydetti. Sarı-kırmızılı takımdan sonra Como'da oynayan İspanyol futbolcu, İtalyan ekibindeki tek golünü İtalya Kupası'nda attı. Morata'nın lig maçlarındaki gol hasreti Leganes'te de devam etti.
TARAFTARA SAÇ BAŞ YOLDURTTU
Morata, geçtiğimiz haftalarda lig maçında boş kaleye kaçırmış ve taraftarın tepkisini çekmişti. Morata, Leganes taraftarının ıslıklarına maruz kalmıştı.
YARIM SEZON SÜREN MACERA
Alvaro Morata, Şubat 2025'te Milan'dan satın alma opsiyonu ile kiralanarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Morata, yarım sezonda Galatasaray ile iki kupa kazanma sevinci yaşamıştı.
Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Morata, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.