Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata, kariyerinde yeni bir sayfa açarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Leganes'e transfer olmuştu. Ancak tecrübeli golcü, yeni takımıyla çıktığı maçlarda beklentilerin oldukça uzağında kalıyor.
Ligde son olarak Castellon ile karşılaşan Leganes'te Morata, müsait pozisyonda kaçırdığı golle dikkat çekti. Tecrübeli forvetin bu performansı, taraftarların sabrını taşırırken maç boyunca yuhalandı.
Morata, maçın başında yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi. Boş kaleye golü atamayan İspanyol yıldız, takımının 2-0 mağlup olmasına engel olamadı.
DÖRT MAÇTA GOL ATAMADI
Leganes formasıyla çıktığı dördüncü maçında da golle tanışamayan Morata, taraftarın hedefi olmaya devam ediyor. Maç sırasında sergilediği performans nedeniyle yuhalanan yıldız oyuncu, eleştirilerin odağında yer aldı.