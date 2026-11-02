Galatasaray'ın satışını beklediği Carlos Cuesta için Brezilya'dan olumsuz bir haber geldi. Vasco da Gama, kiralık olarak kadrosunda bulunan Kolombiyalı stoperin bonservisini almayı düşünmüyor.

Cuesta'nın Vasco da Gama ile kiralık sözleşmesi aralık sonunda sona erecek. Futbolcunun sözleşmesinde 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

KALÇASINDAKİ AĞRI NEDENİYLE OYNAMIYOR

Bir süredir maçlara çıkamayan Cuesta'nın durumuyla ilgili Vasco da Gama'dan da açıklama geldi. Kulüp, futbolcunun kalçasındaki ağrı nedeniyle forma giyemediğini duyurdu ve Galatasaray'la görüşme halinde olduklarını belirtti.

Şubat 2025'te Galatasaray'a gelen 27 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 9 maça çıktı. Performansı taraftarların tepkisini çeken Cuesta, Eylül 2025'te Vasco da Gama'ya kiralık olarak gitti. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.