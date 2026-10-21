Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde Fransa'daki taraftarlarına yönelik bilgilendirme yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, stadyuma ulaşım güzergâhı, kapıların açılış saati ve giriş kuralları sıralandı.

"Fransa’daki büyük Galatasaray taraftarının dikkatine!" başlığı ile yapılan açıklamada 4 maddelik uyarı listesi yayımlandı.

Sarı kırmızılıların açıklaması şu şekilde: "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba günü (bugün) oynayacağımız Lille maçına gidecek taraftarımız için stadyum kapısı açılış saati yerel saat ile 16.45 olarak belirlenmiştir.

Toplanma alanı olan Grand’Place Lille'in yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan yerel saat ile en geç 15.45’te hareket edilmesi tavsiye edilmiştir.

4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürümenin ardından stadyuma ulaşabilecek olan taraftarımıza, hem bilet hem de üst araması yapılacağı bildirilmiştir.

Taraftarlarımız, görselde belirtilen kapılardan stadyuma alınacaktır. Taraftarımızın misafir tribünü haricinde bir yere girmesi yasaklanmıştır."

YALNIZCA MİSAFİR TRİBÜNÜNE GİRİŞ YAPILABİLECEK

Kulüp, stadyum girişinde bilet kontrolü ve üst araması yapılacağını bildirdi. Galatasaray taraftarlarının yalnızca kendileri için ayrılan misafir tribününe giriş yapabileceği, diğer tribünlere geçişin yasak olduğu da hatırlatıldı.