Galatasaray'ın transfer hedefi listesine yeni bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'da oynayan 21 yaşındaki Kongolu orta saha Noah Sadiki'yi takip ediyor.

The Sun'un haberine göre Galatasaray yönetimi, Sadiki'nin menajeriyle temas kurdu. Kulübün, orta saha hattını güçlendirmek için bu transferi değerlendirdiği belirtildi.

SUNDERLAND TEKLİF BEKLİYOR

İngiliz ekibinin, Sadiki'nin transferinden bu sezon yüksek bir gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi. Sunderland'ın, Galatasaray'dan gelecek yüksek bir teklif karşılığında oyuncunun yollarını ayırmasına onay verebileceği öne sürüldü.

Sadiki, geçen yıl Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'den 1,7 milyon euro bedelle kadroya katılmıştı. Sunderland formasıyla 35 maça çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

21 yaşındaki oyuncunun Sunderland ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki, Galatasaray'ın olası ayrılıkları da gözeterek orta sahaya yüksek profilli transferler yapmayı planladığı belirtilen kadrosuna dahil edilmek istenen isimler arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların Sadiki'nin yanı sıra farklı adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.