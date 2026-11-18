Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 88-81 yendi. Sarı-kırmızılı ekip gruptaki ikinci galibiyetine ulaşırken konuk takım ikinci mağlubiyetini aldı.

Galatasaray'da Metu 20, Smailagic 16 ve Berkan Durmaz 12 sayıyla çift haneye ulaştı. Legia Varşova'da ise Daniels'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İLK YARIYI YEDİ SAYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Metu'nun orta mesafe basketiyle ilk 5 dakikayı 15-9 önde geçti. Smailagic ve Simpson'ın üç sayılık isabetlerine boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren Legia Varşova karşısında sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte dış atışlarla farkı açan ev sahibi ekip, 13. dakikada Metu'nun üçlüğüyle skoru 36-27'ye getirdi. Savunmasını sertleştiren Legia Varşova, yaklaşık 4 dakika rakibine sayı şansı tanımadı. Konuk takım, 16. dakikada Ilver'in serbest atışıyla 8-0'lık seriyi tamamlayıp farkı bire indirdi: 36-35.

Smailagic, Berkan Durmaz ve Şehmus Hazer'in basketleriyle toparlanan Galatasaray, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

SON BÖLÜMDE NIKOLIC'TEN KRİTİK ÜÇLÜK

Üçüncü çeyreğin başında Zoriks ve Kolenda'nın art arda üçlükleriyle Legia Varşova, 22. dakikada farkı yeniden bire düşürdü: 50-49. Metu, Robinson ve Berkan Durmaz'ın üç sayılık basketleriyle karşılık veren Galatasaray, 26. dakikayı 63-56, üçüncü periyodu da 69-61 üstün bitirdi.

Son çeyrekte Galatasaray'ın boş hücumlarını değerlendiren Polonya ekibi, 38. dakikada Zoriks'in üçlüğüyle farkı üçe indirdi: 83-80. Hemen ardından Nikolic'in dış atıştan bulduğu basket skoru 86-80'e taşıdı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 88-81 galip ayrıldı.