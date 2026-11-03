Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, yaz transfer döneminde Stuttgart'tan Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic ile görüşmeler yaptıklarını, ancak tercihlerini başka futbolculardan yana kullandıklarını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılarda Demireli, karşılaşma öncesinde Alman spor dergisi Kicker'e konuştu.

EL KHANNOUSS İLE GÖRÜŞÜLDÜ, BATRAKOV TRANSFER EDİLDİ

El Khannouss için oyuncu, kulübü ve menajerleriyle görüştüklerini belirten Demireli, şunları söyledi:

"Kendisiyle, Stuttgart ve menajerleriyle iyi görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili kararlar alınması gerekiyor. Sonunda Aleksey Batrakov'u transfer ettik ve gelişiminden çok memnunuz."

Demireli, Batrakov'un çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve gelişim yolculuğunda ona en iyi şekilde destek olmak istediklerini de ifade etti.

Demireli, yaz döneminde forvet transferi için gündemlerine gelen Ermedin Demirovic hakkındaki soruya da yanıt verdi.

Galatasaray Gelişim Direktörü, "Transfer döneminde çeşitli seçenekler ortaya çıktı. Sonunda bilinçli olarak başka çözümleri tercih ettik." dedi.