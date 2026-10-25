Galatasaray'da iki yılı aşkın süredir forma giyen Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü hala arıyor. Senegalli sol bek, tüm kulvarlarda çıktığı 73 karşılaşmada gol sevinci yaşayamazken 4 asist yaptı.
30 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 yaşındaki Jakobs, kaleciler hariç Galatasaray'da son 30 yılda en uzun süre gol hasreti çeken futbolcu oldu.
Jakobs, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinde bu bekleyişi sonlandırmak istiyor.
Galatasaray, Jakobs'u 2024-25 sezonu başında Monaco'dan kiralamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, bir sezon sonra bonservisini aldığı oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalamıştı.