Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Oğuz Aydın ve Aleksey Batrakov'un gözlemciler tarafından takip edileceği öne sürüldü. Aston Villa'nın, Oğuz Aydın için bu akşam RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmaya temsilci göndereceği iddia edildi.

Oğuz Aydın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Aston Villa maçındaki bireysel performansıyla İngiliz ekibinin dikkatini çekmişti. Aston Villa, bu müsabakanın ardından milli futbolcunun durumunu sormuştu.

BATRAKOV DA TAKİP EDİLECEK

Haberde, Galatasaray formasını giyen Aleksey Batrakov'un da derbide izleneceği belirtildi. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Batrakov'un Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olduğu kaydedildi. Ancak futbolcuyu hangi kulüplerin temsilcilerinin izleyeceğine ilişkin isim verilmedi.