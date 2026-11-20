Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in, Manchester United'ın ocak ayı transfer hedefleri arasında yer aldığı öne sürüldü. Sports Mole'un haberine göre İngiliz ekibi, Osimhen için Tottenham ile rekabet halinde ancak sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu devre arasında bırakmayı düşünmüyor.

İngiliz basınındaki haberlerde, Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United'ın Michael Carrick ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdiği belirtildi. Arjantinli çalıştırıcının yönetimle ilk görüşmelerinde hücum hattına takviyeyi öncelik olarak belirlediği ve dört kişilik bir golcü listesi hazırladığı iddia edildi.

Osimhen'in bu listedeki öncelikli adaylardan biri olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın yüksek bonservis beklentisi ile Nijeryalı futbolcunun maaşının, Manchester United açısından transferi zorlaştırabilecek unsurlar arasında bulunduğu aktarıldı. Tottenham'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimallerini değerlendirdiği kaydedildi.

LİSTEDE ÜÇ GOLCÜ DAHA VAR

Manchester United'ın Osimhen transferinde sonuç alamaması ihtimaline karşı alternatifler belirlediği de öne sürüldü. Pochettino'nun listesinde Benfica'dan Vangelis Pavlidis, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Al Ahli'den Ivan Toney'nin bulunduğu belirtildi.

Manchester United'ın eski futbolcularından Paul Ince ise golcü arayışını değerlendirirken Premier Lig tecrübesine vurgu yaptı. Ince, "Osimhen'i beğeniyorum ama Ivan Toney veya Ollie Watkins transfer edilmeli." ifadelerini kullandı.