Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak lider Galatasaray'da, Uğurcan Çakır'ın sakatlığı moralleri bozdu... Milil kalecinin cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Uğurcan'ın yokluğunda kalede Jankat'ın olması bekleniyor.

A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı maçın ardından sağ omzunda ağrı hisseden Çakır'ın İzmir'de MR'ı çekilmişti. Milli kaleci, sakatlığı nedeniyle Fransa karşılaşmasında forma giyememişti.

OMUZ EKLEM KAPSÜLÜNDE HAFİF GERİLME

Türkiye Futbol Federasyonu, kalecinin durumuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır”

Bu sezon Galatasaray'ın kalesini 14 maçta koruyan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmalarda 22 gol yedi. Milli kaleci, beş maçta ise kalesini gole kapattı.