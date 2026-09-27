Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ocak ayında takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

OCAK AYINDA AYRILACAK

İlkay Gündoğan'ın, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği belirtiliyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de tecrübeli futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay'ın, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Deneyimli futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin İlkay Gündoğan'ı yakından takip ettiği ve olası tekliflerin önümüzdeki günlerde masaya gelebileceği belirtiliyor.

EŞİYLE İLGİLİ YAŞANAN OLAY GÜNDEM OLDU

İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Basında yer alan iddialara göre İlkay'ın eşi Sara Gündoğan, oğlu Kais ile birlikte İstanbul'da bir AVM'de bulunurken bazı kişiler tarafından sözlü tacize uğradı.

İddiaya göre küçük Kais, yaşananlar sırasında korkarak ağladı. Sara Gündoğan'ın ise olay sonrası endişelendiği ve Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiği öne sürüldü.

GELECEK OCAK AYINDA NETLEŞECEK

Tüm bu gelişmelerin ardından İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'daki geleceğinin ocak ayında netleşmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan'dan gelecek olası teklifler de transfer gündemini yakından ilgilendiriyor.

JAKOBS DA YOLCU



Galatasaray’da gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında Ismail Jakobs ile yola devam edilmeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Senegalli futbolcuyla yeni anlaşma yapmayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un gelecek sezon için oluşturduğu kadro planlamasında Jakobs’a yer vermediği belirtiliyor.