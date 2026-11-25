Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Deniz Gül'ün gol sırasında yüzüne aldığı darbe ve Nicolas Jackson'a kart gösterilmemesi yorumların odağındaydı.

Haberlerde, 77. dakikada kafa vuruşuyla ağları bulan Deniz Gül'ün yaşadığı sakatlık kadar Aston Villa'nın uzayan galibiyet hasreti de öne çıktı.

VAR İNCELEDİ, KART ÇIKMADI

Sky Sports, Jackson'ın topu uzaklaştırmaya çalışırken Deniz'in yüzüne tekme attığını ve olası kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldığını aktardı. Haberde, incelemeye rağmen ceza çıkmadığı belirtildi. Bild de hakem Daniel Siebert'in Jackson'a sarı kart dahi göstermemesine dikkat çekti.

The Sun, Deniz'in gol sevincinin ardından başını tutarak yere yığıldığını, daha sonra bandajla sahaya döndüğünü yazdı. Aftonbladet de gol anındaki darbeyi ve oyuncunun başındaki kanamayı haberine taşıdı.

VILLA'NIN GALİBİYET HASRETİ ALTI MAÇA ÇIKTI

Sky Sports, Unai Emery'nin takımının altı maçtır kazanamadığını ve üst üste ikinci maçını da gol atamadan tamamladığını vurguladı. BBC ise Deniz'in maçın son bölümündeki golünün ardından Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci yenilgisini aldığını belirtti.

The Telegraph, Aston Villa'nın Avrupa Ligi finalindeki zaferinden altı ay sonra İstanbul'a dönüşünü hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir gece olarak değerlendirdi. AOL de yenilginin İngiliz ekibini haftanın maçları sonunda ilk sekizin dışına düşürebileceğine işaret etti.

KAFA GOLÜ VE ZEMİN ELEŞTİRİSİ

RTE, Deniz'in 77. dakikadaki kafa vuruşunu cesur olarak nitelendirirken bunun maçın ilk isabetli şutu olduğunu aktardı. Independent da karşılaşmayı belirleyen golün aynı özelliğine dikkat çekti.

İspanyol AS gazetesi, Aston Villa'nın savunmada iyi görünmesine karşın hücumda etkisiz kaldığını yazdı. Galatasaray'ın golünü, İngiliz ekibinin ceza sahasındaki bir anlık tereddüdü değerlendirmesine bağladı.

Football365 ise hem iki takımın oyununa hem de saha zeminine eleştiri yöneltti. Yayın, Aston Villa'nın beş maçlık galibiyetsiz serinin ardından çıktığı deplasmanda zemini de önemli bir güçlük olarak değerlendirdi.