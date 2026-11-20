Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde dört futbolcuyla yolların ayrılmasının gündemde olduğu iddia edildi. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında kiralanan Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun yanı sıra İlkay Gündoğan ile Kaan Ayhan'ın ayrılığını da değerlendiriyor.

UGOCHUKWU İÇİN 3 MİLYON EURO TALEBİ İDDİASI

Ayrılık planında öncelik, kiralık futbolcular Ugochukwu ve Bitshiabu'ya veriliyor. Okan Buruk'un planlarında geri planda kalan Fransız orta saha Ugochukwu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada toplam 123 dakika forma giydi.

Burnley'nin, oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilmesi karşılığında Galatasaray'dan 3 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. İngiliz kulübünün diğer seçeneğinin futbolcuya yeni bir takım bulunması olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu bedeli ödemeden ayrılığı gerçekleştirmek için çözüm aradığı aktarıldı.

BITSHIABU İÇİN HENÜZ RESMİ FESİH GÖRÜŞMESİ YOK

Alman basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun ocak ayında Leipzig'e geri gönderilmesi gündemde. Bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 21 dakika süre alan oyuncunun yabancı kontenjanında yer tutması da ayrılık planının gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Leipzig ile henüz resmi bir fesih görüşmesi yapılmadığı, Alman kulübünün de oyuncusunun yeterince forma şansı bulamamasından memnun olmadığı ifade edildi.

İLKAY VE KAAN İÇİN UYGUN TEKLİF KOŞULU

Forma şansı azalan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan için uygun teklifler gelmesi halinde ayrılığa kolaylık sağlanabileceği öne sürüldü.

Haberde İlkay Gündoğan'ın yıllık garanti ücretinin 4,5 milyon euro, Kaan Ayhan'ın maliyetinin ise yaklaşık 1,8 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.