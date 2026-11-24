Galatasaray'da yeni sözleşme imzalaması gündemde olan Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a geldiğini açıkladı. Kuzmichev, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti.

Batrakov ile bir görüşme ayarladığını da söyleyen Kuzmichev, Galatasaray'ın bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmayı statta takip etmeyi planladığını aktardı.

"KULÜP YÖNETİMİYLE BİR GÖRÜŞME MÜMKÜN"

Rus futbolcunun menajeri, sözleşme gündemine ilişkin, "Olası sözleşme görüşmeleri ve yeni bir serbest kalma maddesi konusunda henüz yorum yapmıyoruz" dedi. Kuzmichev, "Ancak kulüp yönetimiyle bir görüşme mümkün" ifadelerini kullandı.

Daha önce ortaya atılan iddialarda, Galatasaray'ın Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euroya çıkarmayı planladığı öne sürülmüştü.

14 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Galatasaray ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunan Batrakov, bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada 897 dakika süre aldı. Rus futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 4 asist kaydetti.