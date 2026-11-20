Galatasaray'ın eski futbolcuları Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal, teknik direktör Okan Buruk'a destek verdi. Korkmaz, Buruk'un kariyer hikayesinin bir rekorla devam edeceğini düşündüğünü söylerken Ünsal da beşinci şampiyonluk beklentisini dile getirdi.

İki isim, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) Sarıyer'de düzenlediği GSYİAD Talks etkinliğine konuk oldu. Etkinliğe dernek başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray eski İkinci Başkanı Metin Öztürk ve dernek üyeleri katıldı.

"HER TEKNİK DİREKTÖR BUNU YAPAMAZ"

Okan Buruk'un altyapıdan yetişip ağır bir sakatlığın ardından yeniden sahaya dönmesini, Avrupa'da oynamasını ve Galatasaray teknik direktörlüğüne uzanan yolculuğunu anlatan Korkmaz, "Bu hikayenin sonunda rekor olacağını düşünüyorum. Çünkü çok başarılı, çok başarılı buluyorum" dedi.

Kadro kalitesine ilişkin değerlendirmelerde oyuncuları yönetmenin öneminin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, farklı beklentileri ve yüksek egoları olan futbolcuları bir arada tutmanın büyük beceri istediğini söyledi. Korkmaz, "Okan Hoca’nın bunu yönetmesi gerçekten şampiyonlukların gelmesinde en büyük neden. Her teknik direktör bunu yapamaz" ifadelerini kullandı.

ÜNSAL'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Hakan Ünsal da Buruk'un başarılara rağmen istifa çağrıları ve eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirterek bu baskı altında görevini sürdürmesini övdü. Ünsal, hatırladığı kadarıyla Buruk'un Galatasaray'a ilk geliş sürecinde en büyük desteği veren kişinin Metin Öztürk olduğunu söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Taraftarlarla yaptığı konuşmalardan örnek veren Ünsal, Buruk'un yerine gelecek bir teknik direktörün dört yıl üst üste şampiyonluk kazanması halinde çok farklı değerlendirileceğini savundu. Buruk'un mütevazı kişiliğine dikkat çeken Ünsal, "Ama ben beşinci şampiyonluğu zaten alıp götüreceğini düşünüyorum" dedi.

Ünsal, eski takım arkadaşında en çok hayranlık duyduğu noktanın ise süreci yönetme biçimi ve baskıdan neredeyse hiç etkilenmeden çalışmayı sürdürebilmesi olduğunu belirtti.